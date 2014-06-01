فاروق جعفر يهدد اتحاد الكرة بالاستقالة حال تطبيق توصيات مرتضى

هدد فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكرة بالاستقالة من منصبه حال تطبيق توصيات لجنة الأندية التي يترأسها مرتضى منصور.

لجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور أشعلت أزمة بينها وبين اتحاد الكرة بالإصرار على تفعيل توصياتها بإلغاء الهبوط هذا الموسم، وخوض الدورة الرباعية من دورين.

ويتمسك اتحاد الكرة باللائحة التي وافقت عليها الأندية قبل انطلاق المسابقة، ويرفض اقتراحات اللجنة.

وقال جعفر لـFilGoal.com: "في حال عدم تمسك اتحاد الكرة بموقفه الرافض لهذه التوصيات، سأتقدم باستقالتي فورا".

وتابع "سيكون من الأشرف لاتحاد الكرة كله أن يستقيل".

وكشف مدرب الزمالك السابق عن أسبابه موضحا "مستحيل أن نلعب الموسم الجديد من الدوري بـ26 فريق، ومتى سيبدأ الموسم الجديد إذا لعبنا الدورة الرباعية من دورين".