"شكلك مش غريب": هيفاء وهبي وحكيم و"قبقاب" غوّار

اختار طوني أبو جودة تقليد فريق الـ Bee Gees في الحلقة السابعة من برنامج "شكلك مش غريب"، والتي انتهت بفوز الأميركية جينفر غراوت. وهذا يعني أنّ باسمة هي التّي ستفوز في الحلقة المقبلة من البرنامج على اعتبار أنّ البرنامج سينتهي في الأسبوع المقبل.

ولقد افتتح تامر عبد المنعم الحلقة بتقليد الفنّان شعبان عبد الرحيم، حيث أجاد في تقمّص شخصية "شعبولا" إلى حد كبير، حتى أنّه بدا نسخة عنّها في شكله وهندامه وحركاته، ويمكن القول إنّه أصابه على مستوى "اللوك" إلى حد كبير. حكيم، قال إنّ تامر استحضر شخصية "شعبولا" بطريقة لطيفة ولذيذة وبأنه عاش الشّخصية بكل تفاصيلها، أمّا محمد سامي فوجد تامر هائلاً شكلاً ولباساً وأداءاً، ومثله هيفاء وهبي التّي أثنت على أدائه ونادته بـ"شعبولا".

ديما قندلفت برهنت عن موهبة جديدة

ديما قندلفت التّي قلّدت شاكيرا برهنت عن موهبة جديدة تملكها وهي موهبة الرّقص، فقالت عنها هيفاء "شاكيرا مين" كنت خائفة على ديما، لأن شاكيرا قاسية وليست ناعمة على المسرح، ولكن ديما استطاعت إيصال كل تفاصيل الشخصية كما أضافت تفاصيل جديدة ليست موجودة عند شاكيرا. أما حكيم فوجد أنّ كل الحلقات التّي مرّت بها قندلفت "كوم" وحلقة اليوم "كوم" وبأنّه يخاف على ديما من الحسد، بينما أثنى محمد سامي على تجربتها ووصفها بـ"الجنية" و"الهائلة".

خالد الشّاعر قدّم شخصية الفنّان العراقي إلهام المدفعي، وقد رأت هيفاء أنّه استطاع أنّ ينقل رقي وهدوء ورومانسية إلهام المدفعي، بينما وجد فيه محمد سامي مشروع ممثل، وتوقّع له حكيم أنّ يصبح أكبر مذيع لبرنامج استعراضي في الوطن العربي.

هيفاء مأخوذة بعبد المنعم عمايري

جينيفر غراوت التّي اختارت تقليد الفنّانة المعتزلة شادية، كانت المرة الأولى التّي تجيد فيها تقليد شخصية في كل حلقات البرنامج، فقال لها حكيم "أنا أشك أنك أمريكية ويجب أنّ أشاهد جواز سفرك. أما محمد سامي، فأشار إلى أنّها المرّة الأولى التّي تبذل فيها جينيفر مجهوداً، فهي تملك جمال الصّوت ولكنّها لا تجيد التّقليد، واعتبرت هيفاء أنّها قلّدت أجمل وأهضم شخصية في السينما المصرية وأبدت إعجابها بما قدمته.

الكل انتظر عبد المنعم عمايري في تقليد شخصية دريد لحام، وربما يكون عمايري أكثر فنان في برنامج "شكلك مش غريب" ينتظر الناس ما الذي سيقدمه من حلقة إلى أخرى، لأنّه يبدع في تقمّص كل الشخصيات التّي يقلّدها. هيفاء بدت مأخوذة به بينما قام خالد الشّاعر بتصويره. وبعد انتهاء عبد المنعم لوصلته المطلوبة، حمل حكيم وهيفاء "القباقيب" وبدآ بالتّصفيق على أغنية "فطومة" التّي شاركه طوني أبو جودة غناءها. هيفاء التّي قالت أنّها تموت بـ "غوار" وجّهت له تحية مباشرة على الهواء، ورأت أنّ عبد المنعم نقل شخصية غوّار بأمانة. أما حكيم فأكد أنّه ممثل "جامد" وبارع ويخاطب عقولنا ووجداننا، وقال لعبد المنعم:"أنت أستاذ تجسّد شخصية أستاذ". أما محمد سامي فوجد فيه فناناً ذكياً وصادقاً.

باسمة تحصد الثناء

باسمة التّي قلّدت المطربة طروب حازت على ثناء لجنة التّحكيم، بجمال صوتها. حكيم قال لها "من يسمع صوتك تزيد دقاته 100 مرة"، بينما أكدت هيفاء على إعجابها بقدرتها على التّجرد من شخصيتها الحقيقية لتقمّص الشخصية التّي تقلدها. أما محمد سامي، ولكي لا يظلم باسمة في حكمه عليها لأنّه لا يعرف طروب جيداً، فقال إنّ صوت باسمة من أجمل الأصوات التّي سمعها في حياته.

وائل منصور الذي تقمّص شخصية المغني الأوبرالي أندريا بوتشيللي، نقل حالة خاصّة خيّمت على لجنة التّحكيم. فبدت هيفاء متأثرة جداً بأدائه، ورأت أنّ وائل نجح بنقل شخصية بوتشيللي بكل تفاصيلها إلى مسرح "شكلك مش غريب"، ووجد محمد سامي أنّه كان قريباً منه صوتاً وأسلوباً وإحساساً وصوتاً، أما حكيم فرأى أنّ وائل أثبت بتقليده لـ بوتشيللي أنّه يملك موهبة حقيقية، ولا يمكن أنّ تقف أي شخصية في طريقه.

ميس حمدان التّي تقمّصت شخصية ديانا حداد، رأت هيفاء وهبي أنّها نجحت في تقليدها أداءاً، وصوتاً، وفي حركة الجسم كما في طريقة غنائها على المسرح، وأشارت أنّ ديانا حداد من أهم الأصوات اللبنانية، بينما اعتبر حكيم أنّ ميس عندما تحب الشّخصية التّي تقلدها تنجح في مهمتها مائة في المائة. وهذا ما حصل معها في تقليد ديانا حداد، ورأى محمد سامي أنّ ميس حمدان تلعب في منطقتها وهي أظهرت تفوقاً في تقليد ديانا حداد.

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