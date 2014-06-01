تجنبي التهابات المهبل

يعتبر المهبل أحد مكونات الجهاز التناسلي الهامة جداً عند المرأة، ويكشف الدكتور أحمد عامر أخصائي النساء والتوليد والعقم بمركز «ذرية الطبي» عن وظيفة هذا العضو، وأهم الأمراض التي يتعرض لها، ووصفات ونصائح إرشادية للوقاية والعلاج.

ما هو المهبل؟

هو عبارة عن قناة أسطوانية تصل ما بين الأعضاء التناسلية الخارجية (الفرج)، والأعضاء الداخلية (عنق الرحم والرحم)، ويتكون المهبل من أغشية مخاطية مبطنة بعضلات دائرية وطولية بطول القناة ومحاطة بعضلات أرضية الحوض، وينقسم من الخارج إلى الداخل إلى أكثر من منطقة: منها منطقة الدهليز أو المدخل Vestibule))، وتوجد بها فتحة مجرى البول وفتحتا غدة بارثولين (Bartholin gland)، وهما غدتان وظيفتهما إفراز المخاط المسؤول عن ترطيب المهبل. ويلي المدخل غشاء البكارة.

التهابات المهبل

يشير الدكتور أحمد عامر إلى أنّ المهبل يتعرض طول فترة حياة المرأة لحدوث الالتهابات نتيجة كونه من الأغشية المخاطية الحساسة، وقد تزيد هذه الالتهابات مع الحمل أو السمنة المفرطة، أو لدى مرضى البول السكري. حيثُ يصبح لون الإفرازات بين الأبيض السميك القوام أو الأصفر أو الأخضر، ويكون لها رائحة منفرة ومصحوبة بالحكة أو الحرقان، وأحياناً الآلام مع العلاقة الزوجية، وقد تُجرى المسحات المهبلية ومزرعة لمعرفة نوع الجرثومة، وتحديد أكثر العلاجات؛ لأنّ إهمالها يضر بالغدد المفرزة للسوائل المرطبة، ما يؤدي إلى جفاف المهبل، كما أنّ وجود الالتهابات يقلل من فرصة التلقيح والحمل، أو يزيد من احتمالات الحمل خارج الرحم.

لتتجنبي التهاباته

- لا تستخدمي المستحضرات المهيجة للأغشية المخاطية مثل: المعطرات، وبعض أنواع كريمات تفتيح البشرة، وshower gel.

- اعتني بالنظافة والمحافظة عليه جافاً؛ لأنّ الماء وسط جيد لنمو الميكروبات.

- استخدمي الملابس الداخلية القطنية.

- على مريضات البول السكري الاهتمام بضبط معدلات السكر في الدم باستمرار.

- استخدمي الغسول الخارجي الطبيعي فهو ملطف ومضاد للميكروبات.