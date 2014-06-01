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أمير الكويت يتوجه إلى إيران

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توجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد المرافق له، الأحد، إلى إيران فى زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الإيراني، حسن الروحاني، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث القضايا المهمة فى المنطقة.

كان رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أكد، فى تصريح سابق، أن زيارة أمير الكويت إلى إيران تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين التى تميزت دائما بالاحترام المتبادل وحسن الجوار والعمل المشترك من اجل الحفاظ على دعم الاستقرار فى المنطقة.

ومن جانبه، وصف السفير الإيرانى فى الكويت، على عنايتى، زيارة أمير الكويت لإيران بـ«المنعطف المهم» فى مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبحث ضمان الأمن وترتيب البيت الإقليمى، وستترك بصماتها على حاضر المنطقة ومستقبلها.

يضم الوفد المرافق لأمير الكويت وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والمالية والنفط.

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