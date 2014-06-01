رامز جلال “قاتل” في رمضان القادم

نشر الفنان رامز جلال بوستر برنامجه الجديد بعنوان الذي سيقدمه رمضان هذا العام بعنوان “القاتل” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

فكرة البرنامج تدور حول استضافة أحد النجوم بحجة تصوير أحد البرامج في إحدى الشقق في قرية بالساحل الشمالي، وبعد أن يستقر الضيف في الشقة يفاجأ بأن الشخص الذي اصطحبه للشقة مذبوح وملقى على الأرض ووسط حالة من الخوف المسيطر عليه يخرج رامز من مخبئه متنكراً في زي القاتل ويحمل في يده ساطوراً يهدد به الضيف.

رامز قدم قبل ذلك برامج اعتمدت على عمل المقالب في زملائه كان آخرها العام الماضي بعنوان “رامز عنخ آمون”