محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 67.21%‎

اعتمد الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية دور مايو 2014 بنسبة نجاح 67.21% من إجمالى عدد المتقدمين لشهادة الإعدادية البالغ عددهم 55837 حضر منهم 55648 طالب.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على اهتمام المحافظة بالمنظومة التعليمية للحفاظ على كونها أول محافظة على مستوى الجمهورية فى ارتفاع نسبة التعليم بها.

وحث المحافظ الطلبة والطالبات على التفوق والتميز ، مشيرا الى أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديمه للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.