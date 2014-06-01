الصين تقرر تدمير 6 ملايين سيارة لتقليل نسبة التلوث في الهواء

ذكر موقع”روسيا اليوم”إن السلطات بالصين قامت باتخاذ خطوات جذرية - بعدما وصل تلوث هواء المدن هناك إلى درجة كبيرة -من ضمنها تدمير 6 ملايين سيارة، نسبة ثاني أكسيد الكربون في العادم أعلى من المسموح بها. تاتي تلك الخطوات استنادا إلى نتائج البحوث التي أجرتها وكالة البيئة الصينية، حيث تسبب السيارات أكثر من 31 بالمائة من التلوث في العاصمة الصينية بكين. بموجب هذا القرار الذي يجب أن ينفذ حتى نهاية السنة الحالية، سيتم فيها تدمير 300 ألف سيارة.

تنوي السلطات الصينية تدمير 5 ملايين سيارة في العام المقبل. وتهدف هذه الخطوات إلى زيادة الرقابة على غازات عوادم السيارات. حيث باتت مكافحة تلوث الهواء الجوي من أولويات السلطات الصينية، في محاولة لتخفيف الأضرار البيئية الناتجة عن التطور الصناعي.

كانت سلطات بكين قد أعلنت أنها ستدفع إعانات مالية لكل من يجلب سيارته القديمة إلى مراكز التدمير. ويقول خبراء، إن هذا الإجراء لا يكفي لمكافحة التلوث، لأنه من الضروري تحسين الوقود المستخدم من أجل تخفيض مستوى الغازات الضارة في العوادم.

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