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بطرس غالي يهنئ السيسي ويؤكد: الشعب يتطلع إلى عهد تتخطى فيه مصرالتحديات الصعبة

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بطرس غالي يهنئ السيسي ويؤكد: الشعب يتطلع إلى عهد تتخطى فيه مصرالتحديات الصعبة بطرس غالي يهنئ السيسي ويؤكد: الشعب يتطلع إلى عهد تتخطى فيه مصرالتحديات الصعبة

بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

بعث الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ببرقية تهنئة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح ، معربا فيها عن تهنئته له على ضوء المؤشرات التي تفيد بنجاحه في الانتخابات رئيسا لمصر.
> وقال الدكتور غالي في برقية التهنئة التي بعث بها اليوم إلى السيسي، إن شعب يتطلع بعد انتخابكم إلى عهد جديد تتخطى فيه مصر التحديات الصعبة التي تواجهها، لتعبر إلى عصر جديد تكون فيه نموذجا للأمن والاستقرار والتعايش والديمقراطية، وتتعزز فيه مبادىء العدل والمساواة والمواطنة.
> وأضاف غالي أن الشعب المصري وهو يعلق آمالا كبيرة على رئيسه بأغلبية كبيرة، مطمئن على قدراته وسعيه الصادق وهمته العالية من أجل الاستمرار في خدمة مصر والارتقاء بها ووضعها على طريق الحداثة والتقدم.

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