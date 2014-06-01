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انقلاب شاحنة محملة بـ”خمور مستوردة” قرب العاصمة السعودية

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انقلاب شاحنة محملة بـ”خمور مستوردة” قرب العاصمة السعودية انقلاب شاحنة محملة بـ”خمور مستوردة” قرب العاصمة السعودية

انقلاب شاحنة خمور بالسعودية

وقع حادث انقلاب شاحنة محملة بالخمور المستوردة في بلدة الشرمية على بعد 13كم عن الرويضة طريق الرياض – الطائف.

ذكر شهود عيان ان الشاحنة كانت محملة غالبيتها بالخمور وضعت فوقها كراتين زيت الزيتون بقصد التمويه ، وباشرت الجهات الأمنية في الرويضة ممثلة بأمن الطرق وشرطة الرويضة الحادث وأحضروا معدات لإتلاف الخمور.

يذكر انه انتشرت معلومات عن شاحنة محملة بزيت الزيتون، انقلبت على طريق الرياض – الطائف تبعد عن العاصمة 240كم بالقرب من مركز الرويضة ، واكتشف سائقو الشاحنات على الطريق أن الـ “تريلا” المنقلبة تحمل كمية من الخمور، قام بعضهم بالعبث فيها قبل وصول أمن الطرق، الذي بادر فور البلاغ بمباشرة الحادث واتخذ الإجراءات المناسبة ، وتم التخلص من محتويات الشاحنة من الخمور.

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