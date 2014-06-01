انقلاب شاحنة محملة بـ”خمور مستوردة” قرب العاصمة السعودية

وقع حادث انقلاب شاحنة محملة بالخمور المستوردة في بلدة الشرمية على بعد 13كم عن الرويضة طريق الرياض – الطائف.

ذكر شهود عيان ان الشاحنة كانت محملة غالبيتها بالخمور وضعت فوقها كراتين زيت الزيتون بقصد التمويه ، وباشرت الجهات الأمنية في الرويضة ممثلة بأمن الطرق وشرطة الرويضة الحادث وأحضروا معدات لإتلاف الخمور.

يذكر انه انتشرت معلومات عن شاحنة محملة بزيت الزيتون، انقلبت على طريق الرياض – الطائف تبعد عن العاصمة 240كم بالقرب من مركز الرويضة ، واكتشف سائقو الشاحنات على الطريق أن الـ “تريلا” المنقلبة تحمل كمية من الخمور، قام بعضهم بالعبث فيها قبل وصول أمن الطرق، الذي بادر فور البلاغ بمباشرة الحادث واتخذ الإجراءات المناسبة ، وتم التخلص من محتويات الشاحنة من الخمور.