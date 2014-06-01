علماء فلك أستراليون يكتشفون مجرة “راديوية” قريبة من الأرض

اكتشف علماء فلك مجرة راديوية غير اعتيادية تقع نسبيا على مقربة من كوكب الأرض – 250 مليون سنة ضوئية.

أطلق علماء الفلك الأستراليون على هذه المجرة ذات المقاسات الكبيرة والتي لا زالت عمليات تكون النجوم جارية فيها، اسم “NGC1434″.

ويعتقد العلماء أن هذه المجرة لم يسبق لها أن اصطدمت أو التحمت بمجرات أخرى بحسب ما افادت وكالة “روسيا اليوم” الإخبارية.

تقع المجرة “NGC1434″ ذات الشكل الحلزوني أيضا، بالقرب من مجرة درب التبانة، ويفترض الفلكيون، أنها تكونت خلال المليار سنة الأولى التي تبعت الانفجار الكوني الكبير. لذلك يعتقد العلماء أنها إحدى أقدم المجرات في الكون.

كتشف فلكيو غرب استراليا المجرة بصورة عفوية تمامًا، عندما كانوا يدرسون الصور التي أرسلها التلسكوب Murchison Widefield Array، في نهاية السنة الماضية. الشيء المثير أن الثقب السود في وسط المجرة، اختفى في لحظة تاريخية معينة. ولكن بقيت إشارات الراديو المنطلقة بسرعة فائقة من المنطقة المحيطة بالثقب الأسود. ليس بمقدور العلماء إعطاء تفسير لماذا حدث هذا، ومن المحتمل أن يحصلوا على الجواب المطلوب خلال متابعتهم اللاحقة لهذه المجرة.