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“أمراض النسا” يسابق الزمن للحاق بعرضه في رمضان

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“أمراض النسا” يسابق الزمن للحاق بعرضه في رمضان “أمراض النسا” يسابق الزمن للحاق بعرضه في رمضان

 يواصل أبطال مسلسل أمراض النسا تصوير المشاهد لاالمتبقية بالعمل للحاق بالعرض في شهر رمضان حيث لم يتبق إلا أقل من شهر على بدء العرض، المسلسل تدور أحداثه حول طبيب أمراض نساء شاب وهو مصطفى شعبان، له العديد من العلاقات النسائية، لكنه يقرر أخيرًا الزواج، في ليلة زفافه يجد أن ماضيه يطارده، وكل فضائحه تنكشف، فتنقلب حياته رأسًا على عقب، ويتعين عليه تصفية الحسابات القديمة، وتقوم بدور شقيقته الفنانة صابرين.

مسلسل “أمراض النسا”، بطولة مصطفى شعبان، صابرين، إيمان العاصى، حورية فرغلي، أحمد بدير، حسن كامي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد النقلى وإنتاج محمود شميس ومقرر عرضه فى شهر رمضان .

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