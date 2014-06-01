بيا: عرض نيويورك سيتي لا يقاوم

إفي - أعلن ديفيد بيا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف "الروخيبلانكوس" لينضم إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي، وذلك من خلال مقابلة مصورة نشرها الموقع الرسمي للنادي الإسباني اليوم، وأكد خلالها أن عرض النادي الأمريكي "لا يقاوم".

وقال "لقد كانت تجربة إيجابية للغاية بالنسبة لي. ليس فقط على الجانب الرياضي.. وانما كذلك على الصعيد الشخصي. وجدت أسرة جميلة للغاية سواء في الفريق أو بين الجماهير، والنادي ساعدني كثيرا وجعلني أشعر بالسعادة الغامرة، سأحتفظ بهذه الذكرى طوال حياتي".

وأشار إلى أن سر نجاح الفريق يكمن في "وحدة اللاعبين والنادي والجهاز الفني والجماهير. انه فريق رائع على الصعيد الانساني، سواء اللاعبين أو الجهاز الطبي والبدني".

وأوضح "أنا سعيد بكل ما فعلناه طوال العام ولمساعدتي الفريق على تحقيق لقب هام بالنسبة له ولجماهيره. ولكن تبقى شوكة الدقيقة والنصف الأخيرة من عمر نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن في النهاية هو موسم ناجح للغاية وسيستمر الحال على هذا النحو خلال السنوات المقبلة".

وعن ناديه المقبل قال "أشعر بالحماس والرغبة في بدء مشروع هام للغاية بالنسبة لي وأسرتي على الصعيدين الرياضي والشخصي. سعيد بالتحدي الجديد. على الصعيد الشخصي هذا هو ما حاولت فعله في مسيرتي، تجاوز التحديات، وأعتقد أن هذا تحدي هام للغاية في مسيرتي وفي حياتي".