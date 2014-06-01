أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيا: عرض نيويورك سيتي لا يقاوم

Google+ Print
بيا: عرض نيويورك سيتي لا يقاوم بيا: عرض نيويورك سيتي لا يقاوم

إفي - أعلن ديفيد بيا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف "الروخيبلانكوس" لينضم إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي، وذلك من خلال مقابلة مصورة نشرها الموقع الرسمي للنادي الإسباني اليوم، وأكد خلالها أن عرض النادي الأمريكي "لا يقاوم".

وقال "لقد كانت تجربة إيجابية للغاية بالنسبة لي. ليس فقط على الجانب الرياضي.. وانما كذلك على الصعيد الشخصي. وجدت أسرة جميلة للغاية سواء في الفريق أو بين الجماهير، والنادي ساعدني كثيرا وجعلني أشعر بالسعادة الغامرة، سأحتفظ بهذه الذكرى طوال حياتي".

وأشار إلى أن سر نجاح الفريق يكمن في "وحدة اللاعبين والنادي والجهاز الفني والجماهير. انه فريق رائع على الصعيد الانساني، سواء اللاعبين أو الجهاز الطبي والبدني".

وأوضح "أنا سعيد بكل ما فعلناه طوال العام ولمساعدتي الفريق على تحقيق لقب هام بالنسبة له ولجماهيره. ولكن تبقى شوكة الدقيقة والنصف الأخيرة من عمر نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن في النهاية هو موسم ناجح للغاية وسيستمر الحال على هذا النحو خلال السنوات المقبلة".

وعن ناديه المقبل قال "أشعر بالحماس والرغبة في بدء مشروع هام للغاية بالنسبة لي وأسرتي على الصعيدين الرياضي والشخصي. سعيد بالتحدي الجديد. على الصعيد الشخصي هذا هو ما حاولت فعله في مسيرتي، تجاوز التحديات، وأعتقد أن هذا تحدي هام للغاية في مسيرتي وفي حياتي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع