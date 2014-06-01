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"لينزر كيك" لجلساتٍ لا تفوّت

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"لينزر كيك" لجلساتٍ لا تفوّت "لينزر كيك" لجلساتٍ لا تفوّت

الأحد 01-06-2014 16:51

المقادير:
-كوب من الدقيق الخاص بالحلويات
-كوب من اللوز المطحون
-صفار 3 بيضات
-كوب من الزبدة
-بشر حبة من الليمون الحامض
-ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل المطحون
-نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
-نصف حبة من الليمون الحامض
-رشة من الملح
-كوب وربع الكوب من مربى التوت

طريقة التحضير:
1- يضرب كلّ من الدقيق واللوز المطحون في الخلاط الكهربائي.ثم، يضاف صفار البيض والزبدة وبشر الليمون الحامض وكبش القرنفل المطحون والقرفة وعصير الليمون الحامض والملح.يضرب هذا الخليط مجدداً لـ6 دقائق، ثم يدع يرتاح لربع ساعة.
2- يمدّ هذا الخليط في صينيّة متوسطة الحجم، ويعلوه مربى التوت.
3- يخبز في الفرن لـ35 دقيقة، على حرارة 180 درجة مئوية.ويقدّم بارداً وزيناً حسب الرغبة.
(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

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