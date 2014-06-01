أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نبيل العربى: عمرو موسى من بين شخصيات عديدة لتعيينه مبعوثا إلى سوريا

Google+ Print
نبيل العربى: عمرو موسى من بين شخصيات عديدة لتعيينه مبعوثا إلى سوريا نبيل العربى: عمرو موسى من بين شخصيات عديدة لتعيينه مبعوثا إلى سوريا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على أنه لم يتحدد حتى الآن شخصية المبعوث الجديد إلى سوريا خلفا للأخضر الإبراهيمى .

وقال العربى فى تصريحات له اليوم إن هناك أسماء كثيرة مطروحة ومن بينها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وأردف قائلا "إن أهم من تحديد اسم الشخصية هو تحديد المهمة ذاتها وهو ما لم يحدث حتى الآن " ، وقال إنه ربما يحدد ذلك قبل نهاية الشهر الجارى".

وبالنسبة للوضع فى سوريا والانتخابات الرئاسية هناك، قال نبيل العربى "إن الانتخابات فيها مخالفة صريحة وواضحة لتعهدات سوريا أمام الأمم المتحدة طبقا لقرار ملزم من مجلس الأمن أن تعمل فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جنيف عام 2012 "، وأكد العربى ان ذلك يخالف هذا التعهد .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365