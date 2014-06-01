نبيل العربى: عمرو موسى من بين شخصيات عديدة لتعيينه مبعوثا إلى سوريا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على أنه لم يتحدد حتى الآن شخصية المبعوث الجديد إلى سوريا خلفا للأخضر الإبراهيمى .

وقال العربى فى تصريحات له اليوم إن هناك أسماء كثيرة مطروحة ومن بينها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وأردف قائلا "إن أهم من تحديد اسم الشخصية هو تحديد المهمة ذاتها وهو ما لم يحدث حتى الآن " ، وقال إنه ربما يحدد ذلك قبل نهاية الشهر الجارى".

وبالنسبة للوضع فى سوريا والانتخابات الرئاسية هناك، قال نبيل العربى "إن الانتخابات فيها مخالفة صريحة وواضحة لتعهدات سوريا أمام الأمم المتحدة طبقا لقرار ملزم من مجلس الأمن أن تعمل فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جنيف عام 2012 "، وأكد العربى ان ذلك يخالف هذا التعهد .