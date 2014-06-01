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الزراعة: ارتفاع مناطق الإصابة بأنفلونزا الطيور لـ85 بؤرة بـ9 محافظات

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الزراعة: ارتفاع مناطق الإصابة بأنفلونزا الطيور لـ85 بؤرة بـ9 محافظات الزراعة: ارتفاع مناطق الإصابة بأنفلونزا الطيور لـ85 بؤرة بـ9 محافظات

كشف تقرير صادر عن مديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور منذ الأول من يناير وحتى الآن، إلى 85 بؤرة فى 9 محافظات، وتمت السيطرة عليها، مؤكدة أنه تم التنسيق مع المعامل المركزية بوزارة الزراعة والمديريات، لتشكيل لجان تقصى بالمزارع أو المناطق التى قد ينتشر بها المرض، خاصة المناطق الكثيفة بمزارع الدواجن.

وأكدت الدكتورة سهير عبد القادر رئيس الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه تم اكتشاف الـ85 بؤرة عن طريق فرق "الكاهو"، وهى فرق التقصى النشط للفيروس، بالمشاركة المجتمعية للإفراد والجمعيات، بالإضافة إلى قيام الهيئة بحملات إرشادية بيطرية بالمحافظات لتوعية المزارعين بآليات السيطرة على المرض، والاستجابة السريعة لاحتواء البؤرة.

ولفتت رئيس الطب الوقائى إلى أنه عند اكتشاف أى حالة مصابة بأنفلونزا الطيور، يتم تتبعها ومعرفة مكان تربيتها، وعلى الفور يتم التحصين على مساحة تمتد لعشرة كيلو مترات حول البؤرة المرضية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات عند تلقيها أية بلاغات حول ظهور أى إصابات بأنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض التى قد تشهد نشاطا قد يؤثر على الثروة الداجنة، وذلك من خلال مديريات الطب البيطرى فى المحافظات.

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