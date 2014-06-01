محافظ القاهرة: لا تهاون مع مخالفات البناء وتعقب المخالفين بالقانون

أكد د. جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ملتزمة باستمرار إزالة المبانى المخالفة فى كافة أحياء القاهرة دون استثناء، وتنفيذ القانون وعودة هيبة الدولة، وأن المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون، والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية ومطابقة الأكواد المصرية فى البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.

وناشد المحافظ، فى بيان له اليوم، كل مواطن التأكد قبل التعامل مع أى وحدة سكنية بالشراء أو الايجار من حصول المالك على التراخيص اللازمة وملكية الأرض حتى يطمئن بأنه لم يشتر الوهم، وعلى كل مواطن تضرر من إزالة وحدة سكنية قام بالتعاقد عليها بالتوجه إلى النائب العام، والإبلاغ عن مالك العقار الذى باع له الوهم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال إزالة ثلاثة عقارات بميدان حدائق القبة تم بناؤها بدون ترخيص بالتعدى على خط التنظيم.

وطالب المحافظ رئيس الحى والشركة المنفذة لأعمال الهدم بسرعة، وزيادة العمال والمعدات لتعويض فترة التوقف، مشيراَ إلى أنه العمل يتم بحذر، نظرا لوجود عقارات سكنية محيطة بالعقارات المخالفة جار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامتها.

رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد ضيف صقر نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم الزيات مدير شرطة المرافق، واللواء يحيى هلال رئيس حى حدائق القبة، وعدد من قيادات المحافظة.