"كهرباء" جنوب القاهرة: 5 آلاف مواطن تقدموا بطلبات الحصول على عدادات كودية بالعشوائيات

أكد المهندس أسامة عسران رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك إقبالا كثيفا من قبل المواطنين فى أولى أيام تقديم طلبات الحصول على العدادات الكودية للمناطق العشوائية.

وأضاف عسران فى تصريحات خاصة لــــ"اليوم السابع" أن أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات عمل مقايسة حتى الآن بـ٢٣ إدارة تابعة لجنوب القاهرة بلغ عددهم ٥ آلاف، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى عمل مقايسات للمواطنين الذين سبق وأن تقدموا بطلبات فى يونيو الماضى.

وأشار عسران إلى أنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى التى تضم الأدوار المخالفة بعقارات بها عدادات كهرباء بالفعل، مشيرا إلى أن قرار تقنين أوضع المخالفين يعود على المستهلك فى المقام الأول بالفائدة لأنه يسدد قيمة استهلاكه فقط علاوة على ترشيد استهلاكه للطاقة.