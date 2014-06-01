وزير الإسكان يتفقد محطة صرف "ابنى بيتك" بأكتوبر ويطالب بسرعة تشغيلها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المعالجة الجنوبية للصرف الصحى لمنطقة ابنى بيتك.

وشدد الوزير خلال لقائه المهندسة شيرين منير، مدير المحطة بضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات الأزمة لتشغيل المحطة.

واعترض الوزير على الموعد الذى حددته مديرة المشروع وطالب بضغط العمل والانتهاء من المشروع أقصاه شهر من الآن، وأصدر تعليماته لرئيس الجهاز والمسئولين عن المشروع بضرورة توصيل عدادات الكهرباء للمحطة واعتماد المخصصات فى أسرع وقت.

وأكد أن تكلفة المحطة وصلت إلى 221 مليون جنيها بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب فى اليوم، لافتا إلى أن المحطة ستخدم مدينة 6 أكتوبر ومناطق ابنى بيتك.