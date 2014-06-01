أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غداً.. وزير الكهرباء يصل أثيوبيا للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى – الأفريقى للطاقة

Google+ Print
غداً.. وزير الكهرباء يصل أثيوبيا للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى – الأفريقى للطاقة غداً.. وزير الكهرباء يصل أثيوبيا للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى – الأفريقى للطاقة

يصل غداً الاثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد مصرى رفيع، للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى-الأفريقى الوزارى للطاقة الذى تنظمه حكومتا الولايات المتحدة وإثيوبيا فى القترة من ٢-٤ يونيو ٢٠١٤ بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا.

يشارك فى المؤتمر العديد من وزراء الطاقة الأفارقة، إضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص، ومنها عدد من الشركات المصرية الكبرى، المعنية بمجالات الطاقة المختلفة، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات، والفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة فى القارة الإفريقية.

وصرح السفير محمد إدريس سفير فى إثيوبيا بأن المشاركة المصرية تأتى بناء على الجهود المكثفة التى قامت بها وزارة الخارجية، لتأمين هذه المشاركة فى ضوء تكثيف الدور المصرى فى أفريقيا، وأضاف أن هذه المشاركة تؤكد أهمية الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى هذا المجال والدور الذى يمكن أن تطلع به مصر فى القضايا ذات الأولوية للقارة الأفريقية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر

لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر