غداً.. وزير الكهرباء يصل أثيوبيا للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى – الأفريقى للطاقة

يصل غداً الاثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس وفد مصرى رفيع، للمشاركة فى المؤتمر الأمريكى-الأفريقى الوزارى للطاقة الذى تنظمه حكومتا الولايات المتحدة وإثيوبيا فى القترة من ٢-٤ يونيو ٢٠١٤ بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا.

يشارك فى المؤتمر العديد من وزراء الطاقة الأفارقة، إضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص، ومنها عدد من الشركات المصرية الكبرى، المعنية بمجالات الطاقة المختلفة، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التكنولوجيات، والفرص الاستثمارية فى مجال الطاقة فى القارة الإفريقية.

وصرح السفير محمد إدريس سفير مصر فى إثيوبيا بأن المشاركة المصرية تأتى بناء على الجهود المكثفة التى قامت بها وزارة الخارجية، لتأمين هذه المشاركة فى ضوء تكثيف الدور المصرى فى أفريقيا، وأضاف أن هذه المشاركة تؤكد أهمية الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى هذا المجال والدور الذى يمكن أن تطلع به مصر فى القضايا ذات الأولوية للقارة الأفريقية.