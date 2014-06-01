نبيل العربى: لم يتم الاستقرار على المبعوث الجديد إلى سوريا و”موسى” بين المرشحين

أكد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على انه لم يتحدد حتى الان شخصية المبعوث الجديد الى سوريا خلفا للاخضر الابراهيمى .وقال العربى فى تصريحات له اليوم ان هناك اسماء كثيرة مطروحه ومن بينها الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واردف قائلا ” ان اهم من تحديد اسم الشخصية هو تحديد المهمة ذاتها وهو ما لم يحدث حتى الان ” ، وقال انه ربما يحدد ذلك قبل نهاية الشهر الجارى ” .

> وبالنسبة للوضع فى سوريا والانتخابات الرئاسية هناك ، قال نبيل العربى ان الانتخابات فيها مخالفة صريحة وواضحة لتعهدات سوريا امام الامم المتحدة طبقا لقرار ملزم من مجلس الامن ان تعمل فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جنيف عام 2012 ، واكد العربى ان ذلك يخالف هذا التعهد .

> وردا على سؤال بشأن ما ردده الاتئلاف الوطنى السورى المعارض بشان عقد اجتماع وزارى تشاورى فيما يتعلق بشغل المعارضة للمقعد السورى بالجامعة العربية ، قال العربى انه لم تطلب اى دولة حتى الان عقد هذا الاجتماع.

> وردا على سؤال بشأن تطورات الاحداث فى ليبيا ونتائج اجتماع دول عدم الانحياز بالجزائر ، قال نبيل العربى انه تقررأن تعمل دول الجوار معا فى كل المطلوب لاحتواء الازمة الليبية من ناحية الحوار الوطنى والتعاون بين الفصائل وبناء المؤسسات وجمع السلاح واصفا ان اجتماع الجزائر كان مهما جدا .