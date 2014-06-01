إغلاق طريق مشرحة السويس‎ بعد التحفظ على جثة بدوي قتل في مطاردات مع الأمن

قامت قوات الأمن بالسويس ، ظهر اليوم ، بغلق طريق مشرحة السويس من الجانبين ووضع حواجز أمنية أمام مقر المشرحة ووقوف قوات تحمل أسلحة آلية كإجراء احترازي لوجود جثمان شخص بدوي داخل المشرحة سقط في مطاردات أمس بين قوات الأمن وخارجين عن القانون.

كشف قيادي أمني أن هناك متهمين ينتميان لقبائل بدوية سقطا قتلى في مطاردة أمس بين قوات الأمن بمنطقة السخنة شارك فيها رئيس مباحث قسم شرطة الجناين وقسم شرطة عتاقة ورئيس مباحث المديرية لضبط متهمين بوقائع سرقة بالإكراه وأعمال إجرامية.

أضاف القيادي أن المتهمين اللذين قتلوا في مطاردات منهم شخص بمقر المشرحة وآخر سقط في منطقة جبلية بالسخنة وقام أهله بأخذه قبل وصول الإسعاف والقوات.