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النائب العام الأسبق و12 قاضياً بـ “قضاة أجل مصر” يطعنون على منعهم من السفر

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النائب العام الأسبق و12 قاضياً بـ “قضاة أجل مصر” يطعنون على منعهم من السفر النائب العام الأسبق و12 قاضياً بـ “قضاة أجل مصر” يطعنون على منعهم من السفر

 

المستشار طلعت عبد الله

تقدم المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق و 12 قاضياً آخرين ينتمون لحركة “قضاة من أجل ”، بطعون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على القرارات الصادر بمنعهم من السفر.

وأكدت صحف الطعون المقامة من النائب العام الاسبق والمستشارين مصطفي أنور مرسي وأمير السيد عبد المجيد وياسر فاروق ومحمد ناجي دربالة و مصطفي عبد الرحيم مصطفى دويدار و أحمد محمد صابر حازم محمد محمود حسن وحسن ياسين سليمان و بهاء الدين عبد الغني وهشام محمد حمدي اللبا، إن قرارات المنع من السفر بشان القضاة مقيمي الدعاوي تفتقد للمشروعية.

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