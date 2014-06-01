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​ بالصور .. 33 ألف طالب وطالبة يستأنفون امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج‎

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​ بالصور .. 33 ألف طالب وطالبة يستأنفون امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج‎ ​ بالصور .. 33 ألف طالب وطالبة يستأنفون امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج‎

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات

تفقد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج اليوم الأحد الأول من شهر يونيه، يرافقه الدكتور أحمد على حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة والتي استأنفت بعد الأجازة الممنوحة خلال الانتخابات الرئاسية، حيث اطمئن على سير الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته التي شملت كليات التربية والهندسة والآداب، أن الامتحانات تسير بهدوء دون أية مشاكل، مشيرا إلى تأكده من عدم خروج الأسئلة عن المناهج الدراسية المقررة، ومراعاة جودة ومستوى إخراج ورقة الأسئلة من حيث الوضوح ، إضافة إلى وجود أستاذ كل مادة داخل اللجان.

وأوضح نور الدين أن هناك أطباء بجوار جميع اللجان بالإضافة إلى سيارة إسعاف، للتعامل السريع مع الحالات المرضية المفاجئة بين الطلاب.

وأضاف دكتور احمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه فور انتهاء تلك الامتحانات سوف تبدأ أعمال الكنترولات ثم الرصد استعداداً لإعلان النتيجة النهائية خلال شهر يوليه القادم.

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