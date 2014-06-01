“قومي حقوق الإنسان”: حصلنا على تصريح لزيارة مراسل الجزيرة عبد الله الشامي بمحبسه

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان اليوم، أنه تم أخذ موافقة النائب العام لزيارة الصحفي عبدالله الشامى ومحمد سلطان فى محبسهما ، موضحاً أنه جرى حاليًا تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتى حقوق الإنسان والسجون بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المجلس سيعلن نتائج المقابلة وحالتهما الصحية وظروف الإقامة بالسجن .

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية معالجة أوضاع المحبوسين إحتياطيا بتقديمهم إلى المحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وألا تطول مدة الحبس الإحتياطى بما يتجاوز مببراته كإجراء إحترازى لصالح التحقيق .