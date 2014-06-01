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رفض دعوى “مصر الفتاة” ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لعدم استيفاء المستندات

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رفض دعوى “مصر الفتاة” ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لعدم استيفاء المستندات رفض دعوى “مصر الفتاة” ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب لعدم استيفاء المستندات

قررت اليوم الأحد محكمة جنوب القاهرة مدنى رفض دعوى ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى لعدم اعتداده بالقرارات الصادرة عن المؤتمر العام لحزب الفتاة باختيار زينب سليم أبو العلا رئيسًا للحزب لعدم استيفاء المستندات.

وكان الممثل القانونى للمدعى قد تقدم بحافظة مستندات تفيد أن مقيمة الدعوى كانت عضوًا فاعلاً بالمجلس القيادى لحزب مصر الفتاة حتى وفاة رئيسه، والدعوة لانعقاد مؤتمر عام للحزب بتاريخ 15 يونيو 2011، وتم إعلان لجنة شئون الأحزاب بذلك.

وعقب انعقاد المؤتمر لفتح باب الترشيح لمن تتوافر فيهم الشروط، تم اختيار عضوان للترشح، إذ تراءى لبعض الأعضاء تقديم طعن أمام اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات تأسيسًا على افتقاد أحد المرشحين للشروط اللازمة للترشيح لرئاسة الحزب، وإحالة الأمر للجنة العامة وللجنة الشئون القانونية للحزب لفحص الطعن.

وعقب ذلك قامت أمانة الحزب العامة بإخطار لجنة شئون الأحزاب بفوز مقيمة الدعوى، برئاسة الحزب بالتزكية، حيث رفضت لجنة شئون الأحزاب الاعتداد بقرار اللجنة العامه ولجنة الشئون القانونية بالحزب .

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