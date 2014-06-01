وزير الاستثمار: “القابضة للأدوية” صمام أمان الأمن القومي الدوائي لمصر

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، اليوم الأحد ، برئاسة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، وبحضور الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك للنظر في مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للأدوية عن العام المالي 2014 / 2015.

> وأكد وزير الاستثمار خلال انعقاد الجمعية ، أن تطوير صناعة الدواء في مصر تأتي على رأس أولويات الحكومة لتلبية احتياجات المستهلك المصري من الأدوية بالسعر والجودة المناسبة ، سواء من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو من شركات القطاع الخاص ، لافتا إلى أهمية الدور الكبير والاستراتيجي الذي تقوم به الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة ، والتي تصل إلى 11 شركة تعمل في مجال تصنيع واستيراد وتصدير وتجارة الأدوية ، لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية ، وخاصة الأساسي منها ، حيث تعد هذه الشركة صمام أمان الأمن القومي الدوائي لمصر ، نظرا لكونها تنتج 1200 مستحضر تغطي معظم مجموعات الدواء ، وأدوية القائمة الأساسية لوزارة الصحة ، آخذا في الحسبان أن ما يقرب من 90% من إجمالي عدد المستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة يتراوح سعر بيعها دون الجنيه وحتى العشرة جنيهات.

> وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة القابضة من أجل تطوير وتحديث مصانعها ومنشآتها ، بما يساعدها على المنافسة محليا وخارجيا ، وذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال ، وتحقيق التنسيق والتعاون بين الكيانات والجهات المعنية بالدواء في مصر ، ومنها وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والصحة ، وغرفة صناعة الدواء ، وكذلك المجلس التصديري للأدوية.

> ولفت عبد النور إلى أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاتنا من الدواء ، خاصة للأسواق العربية والإفريقية ، نحو الاستفادة من اتفاقيات التجارة الموقعة وكذلك وفورات الإنتاج ، بما يحقق عائدا مجزيا للشركات ، خاصة وأن الدواء المصري يتمتع بسمعة طيبة من حيث الجودة والسعر.

> كما طالب عبد النور مجلس إدارة الشركة بضرورة العمل على ربط الخطط الإنتاجية للشركة بمستهدفات الخطط التسويقية ، إضافة إلى اتباع وسائل أفضل في مصادر شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يكفل الحصول على أفضل الشروط وأقل الأسعار وقصر الاستيراد على الأصناف غير المنتجة محليا.

> وقد أصدر عبد النور قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، ويضم الدكتور عادل عبد الحليم مصطفى رئيسا ، وعضوية كلٍ من المستشار أحمد أمين حسان ، والسادة عاطف ملش ، ومحمد ونيس خليل ، والدكتور عبد الرحمن السقا ، وأحمد عطية سعدة ، والدكتور سيف النصر السيد عبد العال ، وأحمد أبو هندية ، والدكتور محمد مصطفى عبد الجواد ، والدكتور جمال صلاح الدين عوض ، وأحمد فؤاد ، كأعضاء غير متفرغين.

> من جانبه ، عرض الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2014 / 2015 التي قدرت قيمة صافي الربح شاملا الضريبة للشركة القابضة بمشروع الموازنة التقديرية عن العام 2014 / 2015 بمبلغ 164 مليون جنيه.

> كما تم عرض الأرباح المتوقعة بموازنات الشركات التابعة للعام المالي 2014 / 2015 التي أظهرت أنه من المتوقع تحقيق الشركات التابعة لصافي ربح شاملا الضريبة خلال العام المالي 2014 / 2015 مقداره 408 ملايين جنيه ، مقارنة بـ 380 مليون جنيه عن العام المالي 2013 / 2014.