الدفاع فى “محاكمة القرن”: مرسى منح 22 مليون دولار لأهالي الأسرى الفلسطينيين

كشف دفاع حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن تحقيقات النيابة العامة شابها القصور فى «قضية القرن أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عن خطاب من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الرئيس السابق محمد مرسى يكشف فيه عن وجود عجز فى الموارد لسداد قيمة المنحة التى قررها الرئيس السابق لأسر الاسرى الفلسطيين بواقع 5 آلاف دولار لكل أسرة بإجمالى 22 مليون و445 الف دولار لـ 4772 أسير فلسطينى ، وأضاف الدفاع أن هذا من ضمن الفاتورة التى دفعها الإخوان لحركة حماس من مقدرات الشعب المصرى نظير مساعدتهم على سرقة ثورة 25 يناير

> تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, نظر جلسة المرافعة الختامية فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير

يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.