محافظ قنا يدين مقتل ضابط وإصابة 5 جنود من قوات حرس الحدود بمنطقة الواحات‎

أدان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والقيادات التنفيذية وأبناء المحافظة الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته ضابط و5 جنود من قوات حرس الحدود عقب استهدافهم بواسطة بعض المهربين والخارجين عن القانون بمنطقة الواحات بمحافظة الوادى الجديد، مساء أمس السبت، خلال تأديتهم لمهمتهم المقدسة فى حماية تراب الوطن.

وأشاد بالدور العظيم الذى يقوم به رجال القوات المسلحة فى أداء واجبهم وتضحيتهم بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن مشيرا إلى إن مثل هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة فى تأدية واجبهم بل تزيدهم عزيمة وإصرار.