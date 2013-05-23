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شكري أبوعميرة يرفض لقب "المكلف" في توليه رئاسة التليفزيون

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شكري أبوعميرة يرفض لقب "المكلف" في توليه رئاسة التليفزيون شكري أبوعميرة يرفض لقب "المكلف" في توليه رئاسة التليفزيون

كتب : انتصار حسنى منذ 31 دقيقة

رغم أن قرار صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، كان واضحا بخصوص تكليف شكري أبوعميرة، رئيس التليفزيون، بتيسير الأعمال داخل رئاسة الاتحاد، إلا أن الأخير قرر عدم الالتزام بقرار الوزير نصيا، حيث يرفض التوقيع على الأوراق الرسمية في رئاسة الاتحاد بتوقيع (رئيس التليفزيون المكلف) كما كان يحدث سابقا من إسماعيل الششتاوي، رئيس الاتحاد السابق، الذي تم تكليفه بنفس المنصب أثناء رئاسته لقطاع الإذاعة، حيث وقّع أبوعميرة باسم شكرى أبوعميرة، رئيس مجلس الأمناء، مع حذف كلمة (المكلف) من التوقيع كما طلب أن تُحذف هذة الكلمة من ختم مكتبة والاكتفاء برئيس مجلس الأمناء فقط.

كما رفض أبوعميرة أن يظل متواجدا طول الوقت في مكتبة برئاسة التليفزيون، حيث يستخدم أيضا مكتب رئيس الاتحاد في ساعات مختلفة على مدار اليوم مع تمسكه أيضا بمكتب رئيس التليفزيون.

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