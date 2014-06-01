نائب مدير أمن جنوب سيناء يقود حملة أمنية مكبرة بـ”طورسيناء”

قاد اللواء حاتم امين نائب مدير أمن جنوب سيناء حملة أمنية مكبرة ضمت عناصر من إدارة البحث الجنائى وإدارة المرور وقوات الأمن لضبط الخارجين عن القانون بمدينة طور سيناء.

وكان اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء،قد تلقى معلومات من اللواء مجدى موسى مدير المباحث الجنائية تفيد قيام بعض العناصر الإرهابية بأعمال تخريبة بجنوب سيناء عقب نجاح عملية تأمين الانتخابات الرئاسية.

وتحسباً لردة الفعل التى ربما تؤدى بالجماعات الإرهابية للقيام بأعمال من شأنها زعزعة الاستقرار وتوجيه ضربات أمنية لأجهزة الأمن بجنوب سيناء او الاعتداء على المنشآت الحكومية والسياحية بعد نجاح عملية تأمين الانتخابات الرئاسية وتنفيذ للخطة الأمنية الموضوعة قبل وبعد العملية الانتخابية.

واستطاعت الأجهزة الأمنية فى حملة أمنية مكبرة استمرت لمدة ثلاثة أيام من ضبط عدد 2 قضية مخدرات وعدد 2 سيارة تقوم بتهريب المخدرات بمدينة طورسيناء عبر المدقات الجبلية العميقة،كما تم ضبط مصنع لتعبئة المياه المعدنية غير مرخص بقرية وادى الطور.

وضبط 35 عنصراً مشتبه فيهم تم فحصهم لمعرفة مدى تورطهم بأعمال تخريبة وإرهابية لها علاقة بالعمليات الانتحارية التى شهدتها المحافظة منذ شهور،وقامت الحملة بالتفتيش على الشقق المفروشه ،وتم فحص 400 من قاطنيها لنفس السبب.

وأسفرت الحملة أيضاً عن ضبط سيارة مسروقة وضبط من فيها، وجارى فحصهم بمعرفة أجهزة البحث الجنائى،وتم القيام بتفتيش عدد 45 مزرعة للبحث عن أسلحة غير مرخصه داخلها.

وقال اللواء حاتم امين نائب مدير أمن جنوب سيناء إن :”الحملة مستمرة فى جميع المدن بالتوازى ،تحسباً لقيام العناصر الإرهابية باختراق المحافظة عن طريق المدقات الجبلية الوعرة وتوجيه ضربات امنية لافساد فرحة المصريين بنجاح انتخابات الرئاسة المصرية ونجاح الأجهزة الأمنية متمثلة فى قوات الجيش والشرطة فى تأمينها”.