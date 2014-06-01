البابا تواضروس يشهد احتفال مرور 100 عام على رحيل الأنبا أبرام بالفيوم 10 يونيو

يقوم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، يوم الثلاثاء، 10 يونيو بزيارة إلى محافظة الفيوم ليشارك فى الاحتفال الذى سيقام فى دير الأنبا إبرام بمنطقة العزب بمحافظة الفيوم بمناسبة بمرور 100 عام على رحيل الأنبا إبرام، كما يعتزم البابا رسامة 18 كاهنا جديدا لمطرانية الفيوم، ويفتتح 6 منشآت كنسية خدمية تابعة للمطرانية.

يفتتح البابا 6 منشآت خدمية تابعة لمطرانية الفيوم بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس والأنبا إبرام مطران الفيوم، والشخصيات العامة والمسئولين، وهى، افتتاح نادى الكرمة، ومستشفى الأنبا إبرام التخصصى، وحديقة للحيوانات الأليفة، ومركز للجيم وعلاج السمنة والنحافة، ومدرسة لقيادة السيارات، ومركز الأنبا إبرام الثقافى القبطى والذى يتضمن استراحة خاصة للبابا والأساقفة ومكتبة كبيرة وقاعة للمحاضرات.