أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البابا تواضروس يشهد احتفال مرور 100 عام على رحيل الأنبا أبرام بالفيوم 10 يونيو

Google+ Print
البابا تواضروس يشهد احتفال مرور 100 عام على رحيل الأنبا أبرام بالفيوم 10 يونيو البابا تواضروس يشهد احتفال مرور 100 عام على رحيل الأنبا أبرام بالفيوم 10 يونيو

البابا تواضروس الثانى

يقوم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، يوم الثلاثاء، 10 يونيو بزيارة إلى محافظة الفيوم ليشارك فى الاحتفال الذى سيقام فى دير الأنبا إبرام بمنطقة العزب بمحافظة الفيوم بمناسبة بمرور 100 عام على رحيل الأنبا إبرام، كما يعتزم البابا رسامة 18 كاهنا جديدا لمطرانية الفيوم، ويفتتح 6 منشآت كنسية خدمية تابعة للمطرانية.

يفتتح البابا 6 منشآت خدمية تابعة لمطرانية الفيوم بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس والأنبا إبرام مطران الفيوم، والشخصيات العامة والمسئولين، وهى، افتتاح نادى الكرمة، ومستشفى الأنبا إبرام التخصصى، وحديقة للحيوانات الأليفة، ومركز للجيم وعلاج السمنة والنحافة، ومدرسة لقيادة السيارات، ومركز الأنبا إبرام الثقافى القبطى والذى يتضمن استراحة خاصة للبابا والأساقفة ومكتبة كبيرة وقاعة للمحاضرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا