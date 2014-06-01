ملثمون يستولون على بنادق قوة تأمين مكتب بريد سنهور الرئيسي بالفيوم

يكثف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، جهودهم لكشف غموض حادث التعدي على قوة تأمين وحراسة مكتب بريد قرية سنهور القبلية الرئيسي ” ليلاً ” و الاستيلاء على سلاحهم الميرى ، وهروبهم بعد تنفيذ الجريمة.

كان اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد الشامي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام مجموعة ملثمة تضم 6 أشخاص بالتعدي على القوة وسرقة أسلحتهم.

انتقل إلى مكان الحادث بوسط سوق قرية سنهور مجموعة من ضباط الإدارة وخبراء الأدلة الجنائية وعدد كبير من مدرعات ومركبات الشرطة ، وتبين سرقة عدد من البنادق المخصصة لتسليح قوة تأمين مكتب البريد ، وبدأ الضباط في عملية جمع المعلومات لتحديد مسئولية الحادث عما إذا كانت جنائية أو بدوافع سياسية لأعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين النشطة بالقرية.

يذكر أن القرية قد شهدت ، خلال الأيام القليلة الماضية ، قيام عدد من المسجلين جنائياً بنشاط تجارة المخدرات بإطلاق النار بكثافة على معاون مباحث المركز، بعد تحديد المباحث لمكان سيارة نقل خضروات مسروقة بضواحي القرية ، واضطرت المديرية إلى الدفع بمجموعة قتالية ومدرعة لإنقاذ الضابط ومرافقوه ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعتين.