من هو علي غزال؟ من السكة الحديد لأرسنال

"أراقبك وأعرف أنك تجيد اللعب في خط الوسط.. ولكني احتاجك الآن كمدافع".. ربما يكون ذلك ملخص الحوار الأول بين شوقي غريب مدرب منتخب مصر وعلي غزال المدافع الذي لفت أنظار المصريين.

كان من الملفت للمصريين في مواجهة تشيلي الودية أن يصنع مدافع هدفا بهذه البراعة، ويساهم في الآخر.. هنا بدأ السؤال عن اسم هذا اللاعب الشاب.

علي غزال لعب مباراته الدولية الثانية تحت لواء شوقي غريب.. حظه السئ أن المباراة الأولى أمام البوسنة لم تكن مذاعة، وهي المواجهة التي فاز بها منتخب مصر 2-0 وهذا يعني نجاح دفاعات الفراعنة أمام إدين دجيكو.

ليس كل المحترفين محظوظين بتشجيع المصريين أو بهاشتاج على تويتر وقت مبارياتهم، وعلي غزال منهم، فهو يلعب في فريق من فرق الوسط في الدوري البرتغالي الذي لا يحظى بأي متابعة في مصر، وبدأ الاهتمام به مؤخرا فقط عندما انتقال شيكابالا لسبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما يلعب مع المصري الآخر صالح جمعة في ناسيونال ماديرا الذي أنهى الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي في إنجاز كبير، والحقيقة أنه لم يفوت سوى 4 مباريات فقط في هذا الإنجاز.

في البرتغال، تعتمد أغلب الفرق على لاعب ارتكاز خلف لاعبي الوسط المدافع.. هذا المركز يشغله علي غزال في ناسيونال ماديرا.

الفتى الأسمر سافر إلى البرتغال وهو يجيد اللعب في قلب الدفاع، ومع ناسيونال ماديرا أصبح بارزا في مركز آخر، لعب فيه كل مباريات الموسم الماضي إلا قليلا.

"غزال يفضل الآن اللعب في خط الوسط، وأصبح مشهورا في البرتغال بتميزه به، ولكنه مع منتخب مصر يلعب في قلب الدفاع لنقص اللاعبين في هذا المركز حاليا وبالتنسيق مع شوقي غريب".. عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب

لاعب في هذا السن هل يستحق استدعاء للمنتخب الأول، وهو الذي لم يلعب مع منتخب الشباب في بطولات رسمية؟

غزال كان ضمن قائمة منتخب شباب 1991 الذي أشرف عليه ضياء السيد، ولكنه لم يشارك في مونديال 2011 الذي ودعته مصر من دور الـ16 على يد الأرجنتين.

اتجه غزال للبحث عن فرصة الاحتراف مبكرا من أجل جذب أنظار السيد، وسافر مع لاعبي وادي دجلة إلى بلجيكا من أجل اللعب في ترن أوت بعد إلغاء الدوري الممتاز 2012-2013.

"لم يتدرب معي غزال كثيرا، ولكنني كنت أحرص على تصعيده للفريق الأول لدجلة أثناء الفترة التي توليت فيها الفريق خلفا لوالتر مويس وسافر معي إلى بلجيكا، وهناك حقق حلمه بالحصول على عرض ناسيونال ماديرا".

"غزال من اللاعبين الذين يمتلكون طموحا كبيرا، يدعمه التزام بتعليمات مدربه، ولذلك مشواره الاحترافي سيستمر طويلا وسيذهب إلى مستويات أعلى".. هشام زكريا المدير الفني السابق لوادي دجلة.

كان غزال ثاني المحترفين المصريين في البرتغال بعد أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي.

وعندما انضم غزال إلى ناسيونال، كان فريقه ينتظر مواجهة قوية أمام المارد بورتو.. وقتها قرر المدافع الشاب المصري أن يتدرب منفردا على أمل اللحاق بالمباراة.

ولم يتمكن غزال من اللحاق بالمواجهة، ولكنه من وقتها لعب أمام بورتو مباراتين.. خسر واحدة 3-1، وفاز في الأخرى 2-1 هذا الموسم.

المشاركة الأولى لغزال في الدوري البرتغالي كانت أمام فيتوريا سيتبول، حيث فاز ناسيونال ماديرا 2-0.

وبدأ غزال أساسيا لأول مرة وشارك لمدة 45 دقيقة وخرج مع بداية الشوط الثاني.

هذه ملامح شخصية غزال الذي نجح خلال موسم ونصف في البرتغال في تطوير نفسه بشكل سريع، أذهل مسؤولو ناسيونال أنفسهم.

"غزال يتميز بالقوة البدنية وأسلوب اللعب الدفاعي القوي، ولكنه نجح في تحسين فنياته بشكل كبير أثناء تواجده في ناسيونال، فحياته في البرتغال من النادي للجيم ومن الجيم للنادي".. عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب.

ولكن أصلا من البداية كيف احترف غزال في البرتغال رغم عدم مشاركته مع دجلة كثيرا بسبب توقف الدوري؟

غزال بدأ كلاعب في صفوف نادي السكة الحديد قبل الانتقال لوادي دجلة وهو في سن الـ14 عاما، مقابل 40 ألف جنيه فقط.

ومع دجلة استمر حتى 2012، حيث انتقل للعب في ترن أوت البلجيكي بعد قرار إدارته بنقل لاعبيه إلى ليرس وترن أوت المملوكين أيضا لماجد سامي مع إلغاء مسابقة الدوري الممتاز وقتها.

وفي بلجيكا، نجح غزال في اجتذاب أنظار ناسيونال ماديرا الذي ضمه من دجلة مقابل 40 ألف أيضا، ولكن يورو هذه المرة.

"غزال خامة جيدة جدا كلاعب وكان يحلم بالاحتراف منذ صغره، ويجيد اللعب في مركزي الدفاع والوسط.. ويتميز بقدرته على التطور سريعا".. هشام زكريا

"غزال يسعى الآن للانضمام لفريق ينافس على بطولة أوروبية، وحلمه هو اللعب لأرسنال يوما ما".. عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب

غزال لعب 39 مباراة مع ناسيونال على مدار موسمين، بواقع 11 مباراة الموسم الماضي، و28 مباراة هذا الموسم.

حصل على 14 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.

ونال شرف تمثيل منتخب مصر الأول في مارس 2014 أمام البوسنة، وهو يبلغ من العمر 22 عاما وشهرا واحدا.

"بورتو يعرض 3 مليون يورو لضم غزال".. عبد الرحمن مجدي وكيل اللاعب