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بالفيديو: تعلّمي طريقة وضع الآي لاينر الأخضر

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بالفيديو: تعلّمي طريقة وضع الآي لاينر الأخضر بالفيديو: تعلّمي طريقة وضع الآي لاينر الأخضر

تحتاجين في فصل الصيف إلى مكياج ملوّن، يمنحك إشراقاً إضافيّاً. إستخدمي الأي لاينر الأخضر لرسم عينيك بطريقة تجعلهما تبدوان أكبر، للحصول على نظرة لافتة. خبير التجميل فريدي الكنج، من صالون فاديا المندلق، سيعرّفك سيّدتي على الطريقة الخاصة لوضع الأي لاينر الأخضر، بما يناسب شكل عينيك.

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نصيحة لتثبيت الآي لاينر الملوّن:
اذا كنت تبحثين عن أيّ لاينر ملوّن، يدوم لفترة طويلة ويحافظ على إشراقه، ننصحك باستخدام الآي لاينر الأسود أوّلاً، لرسم العين بالطريقة الصحيحة، ومن ثم ضعي اللون الأخضر فوقه، ما يثبّت اللون ويجعله أقوى.
شاهدي الفيديو للمزيد من التفاصيل

 

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سيدتي

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