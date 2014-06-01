كل ما يتعلق بكريمات الوقاية من الشمس

حتى تكوني على استعداد تام لأيام الصيف المشرقة، أنت لا تحتاجين إلى التعرف على أحدث الملابس الصيفية الجديدة، أو الألوان الزاهية الدارجة فقط، بل عليك أولاً التعرف على كل ما يتعلق بكيفية التعامل مع أشعة الشمس في هذه الأيام الساخنة من العام، وذلك حتى تمر هذه الفترة دون أي مشاكل أو حروق من الشمس.

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فالنزهات الصباحية الممتعة، والعطلات العائلية الشاطئية الخالية من مشاكل البشرة المزعجة هي كل ما يريده لك "سيِّدتي نت"، لذلك يقدم لك هذه النصائح عن كريمات الوقاية من الشمس:

1. عند شراءك كريم الحماية من الشمس، يجب أن تكون كلمة Broad-Spectrum مرفقة على المنتج، فهذه الكلمة تعني أن هذا الكريم واسع النطاق، بمعنى أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (أ) و (ب).

فالأشعة فوق البنفسجية (أ) تتسبب في شيخوخة الجلد المبكرة، وتظهر على شكل تجاعيد وبقع داكنة، كما أنها تخترق الزجاج، مما يسبب تعرض الجلد لهذه المشاكل حتى وإن كنت داخل مكان مغلق كالسيارة.

أما الأشعة فوق البنفسجية (ب) فهي تسبب الحروق والاحمرار، ولكن الزجاج يستطيع حجبها.

2. مع بداية فصل الصيف عليك القيام بشراء منتج جديد من كريمات الوقاية من الشمس حتى وإن كنت تمتلكين منتجاً قديماً، فهذه الكريمات تفقد تأثيرها بعد الفتح مع مرور 6 أو 12 شهراً بحسب ما هو مذكور على المنتج.

3. في الأيام العادية، تعتبر نصيحة عدم التعرض لأشعة الشمس من أهم النصائح، ولكن في أيام العطلات الشاطئية فأنت بالتأكيد ستقومين بالتعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة، لذلك يجب عليك أن تقومي بوضع كميات كبيرة من كريم الحماية من الشمس على جميع المناطق العارية في جسمك، مع إعادة تطبيقه بشكل مستمر كل ساعتين.

4. وعن حجم معامل الوقاية من الشمس (Spf) المناسب في أيام الصيف ينصح الخبراء بضرورة اختيار معامل حماية لا يقل عن (30 Spf)، فهو يستطيع حجب 97% من أشعة الشمس الضارة.

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