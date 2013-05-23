اتحاد العاملين بالجامعات يطالب بزيادة المرتبات

طالب اتحاد العاملين بالجامعات المصرية بتحسين الاحوال المالية للعاملين بالجامعات المصرية وزيادة المرتبات واستقلال الجامعات والمشاركة الفعالة فى أختيار القيادات الجامعية

> وأكد الأتحاد خلال أجتماع موسع لأعضاؤه عقد بمقر جامعة قناة السويس اليوم وزير التعليم العالى بالاستجابة لمطالبهم مهددين بالتصعيد والدخول فى أضرابات فى حال تجاهل مطالبهم ،وشدد المشاركون بالمؤتمر على أحترام أعضاء هيئة التدريس لجميع العاملين بالجامعات بأعتبارهم شركاء فى العملية التعليمة بالجامعات.