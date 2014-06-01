أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«حفتر»: لا شرعية لغير الشعب.. والجيش ماض في عمليته لاستعادة الأمن

Google+ Print

أكد قائد عملية «كرامة ليبيا»، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، أنه «لا شرعية لغير الشعب»، مشدداً على أن «الجيش لن يلتزم إلا بأوامره»، حسب تعبيره.

وأضاف «حفتر»، في بيان مقتضب أذيع، الأحد، على قناة «ليبيا لكل الأحرار»، إن «الجيش ماضٍ في عمليته حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وتترسخ الحرية والديمقراطية، وتنطلق مسيرة التنمية».

كانت الأزمة الداخلية الليبية بين الفرقاء السياسيين تفاقمت، وأصبحت البلاد مهددة بنشوب حرب أهلية، بعد دخول قوات قائد حملة «كرامة ليبيا»، «حفتر»، مدينة بنغازي لمحاربة «الإرهاب» حسب تصريحاته، وصدور قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام، البرلمان، نوري أبوسهمين، بتكليف قوات «درع المنطقة الوسطى»، لتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة، طرابلس، بعد اقتحام البرلمان الليبي من قبل مسلحين، ما أدى إىي اشتعال الأزمة وانقسام الشعب الليبي بين مؤيد ورافض حول ما يحدث بالبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية