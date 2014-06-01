«حفتر»: لا شرعية لغير الشعب.. والجيش ماض في عمليته لاستعادة الأمن

أكد قائد عملية «كرامة ليبيا»، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، أنه «لا شرعية لغير الشعب»، مشدداً على أن «الجيش لن يلتزم إلا بأوامره»، حسب تعبيره.

وأضاف «حفتر»، في بيان مقتضب أذيع، الأحد، على قناة «ليبيا لكل الأحرار»، إن «الجيش ماضٍ في عمليته حتى يتحقق الأمن والاستقرار، وتترسخ الحرية والديمقراطية، وتنطلق مسيرة التنمية».

كانت الأزمة الداخلية الليبية بين الفرقاء السياسيين تفاقمت، وأصبحت البلاد مهددة بنشوب حرب أهلية، بعد دخول قوات قائد حملة «كرامة ليبيا»، «حفتر»، مدينة بنغازي لمحاربة «الإرهاب» حسب تصريحاته، وصدور قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام، البرلمان، نوري أبوسهمين، بتكليف قوات «درع المنطقة الوسطى»، لتأمين وحماية المراكز الحيوية في العاصمة، طرابلس، بعد اقتحام البرلمان الليبي من قبل مسلحين، ما أدى إىي اشتعال الأزمة وانقسام الشعب الليبي بين مؤيد ورافض حول ما يحدث بالبلاد.