حسام حسن يختار قائمة الأردن لمواجهة كولومبيا

استقر المدير الفني المصري لمنتخب الأردن حسام حسن على 24 لاعبا ضمن تشكيل المنتخب لمواجهة كولومبيا وديا في السادس من يونيو المقبل.

ويستعد حسام حسن لقيادة الأردن لنهائيات كأس آسيا مطلع العام الجديد، فيما يستعد منتخب كولومبيا لانطلاق كأس العالم 2014.

وكان المدرب المصري قد اختار قائمة أولية ضمت 32 لاعبا في بداية مرحلة الإعداد قبل أن يستقر على 24 لاعبا استعدادا لمواجهة كولومبيا في العاصمة الأرجنتينية.

وجاءت قائمة الأردن حسبما أعلنها موقع الاتحاد الأردني على النحو التالي:

المرمى: محمد الشطناوي - معتز ياسين - أحمد عبد الستار.

الدفاع: محمد الدميري - طارق خطاب - حاتم عقل - أنس بني ياسين - محمد مصطفى.

الوسط: أحمد عبد الحليم - منذر أبو عمارة - رجائي عايد - يوسف ذودان - احسان حداد -عبد الله أبو زيتون - عدنان عدوس - عيسى السباح - سعيد مرجان -عبد الله ذيب.

الهجوم: أحمد هايل - عدي الصيفي - مصعب اللحام - محمود زعترة - يوسف الرواشدة - صالح الجوهري.

ويتوجه وفد المنتخب الأردني يوم الأحد إلى الأرجنتين في رحلة طويلة، تشمل المبيت ليلة في دبي التي ستشهد إقامة تدريب مساء، قبل استئناف الرحلة إلى بيونيس آيرس العاصمة الأرجنتينية مرورا بمدينة ساو باولو البرازيلية.