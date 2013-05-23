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البورصة تفقد 3 مليارات جنيه في ساعتي تداول .. والمؤشر الرئيسي دون 5,400 نقطة

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البورصة تفقد 3 مليارات جنيه في ساعتي تداول .. والمؤشر الرئيسي دون 5,400 نقطة البورصة تفقد 3 مليارات جنيه في ساعتي تداول .. والمؤشر الرئيسي دون 5,400 نقطة

هبطت مبيعات المستثمرين والأجانب بمؤشرات البورصة منذ بداية جلسة تداول اليوم وحتى وصولها إلى منتصفها، ليفقد رأس مالها السوقي 3 مليارات جنيه، في أقل من ساعتين، ليسجل 360 مليار و778 مليون جنيه، في أولى جلسات عودة نظام “T+0″ التداول في نفس الجلسة.

هبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.39%، بمقدار 76 نقطة، ليسجل مع حلول منتصفق الجلسة عقب ساعتي تداول 5,340.90 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأهسم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.80%، بمقدار 4 نقاط، ليسجل 446.64 نقطة.

هبط أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 750.27 نقطة.

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