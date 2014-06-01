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إجراءات طبية مشددة بميناء السد العالى لمواجهة انتشار الملاريا‎

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إجراءات طبية مشددة بميناء السد العالى لمواجهة انتشار الملاريا‎ إجراءات طبية مشددة بميناء السد العالى لمواجهة انتشار الملاريا‎

جولة المحافظ في ميناء السد العالي

أعطى اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان توجيهات للمسئولين عن ميناء السد العالي بتشديد إجراءات الكشف والفحص الطبي علي جميع المسافرين والقادمين ضمن الرحلات النيلية بين الميناء وميناء الزبير بوادي حلفا بالسودان من اجل مكافحة انتشار
> مرض الملاريا.

صرح بذلك المهندس أسعد عبد المجيد رئيس الهيئة العامة لميناء السد العالي والذي أكد علي أن هذه الإجراءات تتم بشكل ثابت ودائم باعتبار أن الميناء هو بوابة الجنوبية علي السودان وأفريقيا أيضاً من خلال الرحلات الأسبوعية للباخرتين سينا وساق النعام والتي يرافق كل رحلة منها طقم طبي كامل مكون من 5 أطباء منهم 3 مصريين و سودانيان يقومون بالمتابعة الطبية لكافة الركاب أثناء الرحلة والتي تستغرق حوالي 17 ساعة ، وفي حالة اكتشاف أي حالة اشتباه يتم عزلها لحين الوصول للميناء ، لافتاً بأنه عند قدوم الباخرة من السودان وقبل وصولها للميناء بمسافة 500 متر يتم الدفع بطاقم من الطب الوقائي لإجراء عملية الفحص والكشف الطبي لجميع الركاب والعاملين وفي حالة عدم وجود أي حالات تحمل أمراض معدية أو وبائية يسمح للباخرة بدخول الميناء.

وأضاف أسعد عبد المجيد بأنه في نفس الوقت يتم توزيع علاج مجاني لمقاومة مرض الملاريا يكفي لمدة شهرين علي كافة المسافرين إلى السودان عن طريق إدارة الطب الوقائي بالميناء ، كما أنه يتم تحويل أي حالات يشتبه في إصابتها من الركاب القادمين إلى مستشفي حميات أسوان.

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