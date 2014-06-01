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وزير الطيران: التوقيع على اتفاقية كيب تاون يفتح آفاقاً جديدة للطيران المصري

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وزير الطيران: التوقيع على اتفاقية كيب تاون يفتح آفاقاً جديدة للطيران المصري وزير الطيران: التوقيع على اتفاقية كيب تاون يفتح آفاقاً جديدة للطيران المصري

قال الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني إن :”توقيع على اتفاقية كيب تاون فتح آفاقاً جديدة لصناعة الطيران في مصر ، مضيفاً :”إنها الاتفاقية تتيح فرص جيدة لتمويل الشركات المصرية التى تسعى لإيجار طائرات أو شرائها مما يعزز من قدرة شركات الطيران المصرية على التوسع والنمو”. 

وأضاف الوزير أن الاتفاقية تضم عنصرين وهما “المعاهدة” التي تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التي تتضمن أصولاً منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذي يتعلق بشكل خاص بالطائرات ، تنشئ اتفاقية كيب تاون في جوهرها الإطار الذي يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية في البلدان التي صدقت عليها.

وأشار كمال الى أن جميع شركات الطيران المصرية ومن بينها مصر للطيران كانت تسعى بقوة للعمل تحت مظلة الاتفاقية إذ كانت تواجه صعوبات فى تأجير الطائرات من الدول المصنعة و المؤجرة ، إذ يتم رفع قيمة التكلفة المالية للتأجير نتيجة لزيادة المخاطر الائتمانية وعدم توقيع مصر على الاتفاقية.

يذكر أنه في خلال العشر سنوات الماضية أصبحت اتفاقية كيب تاون، محور تجارة الطائرات الدولية، كما أصبحت قوة دافعة في جذب الاستثمارات في مجال الطائرات وصناعة الطيران.

كما أن اتفاقية كيب تاون تخفض سعر الفائدة وتقلل من قيمة الطائرة عند شرائها نظراً لأنها تستهدف حماية رؤوس الأموال، كما تساعد اتفاقية كيب تاون الجهة المالكة للطائرة المؤجرة على سحبها فى حالة عدم الالتزام بالسداد من جانب شركات الطيران، وتغطي كيب تاون الآن ما يزيد على نصف المعاملات في الطائرات في العالم.

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