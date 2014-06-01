الخارجية السودانية تنفي أي خطط للإفراج عن المحكوم عليها بالإعدام بتهمة “الردّة”

نفت وزارة الخارجية السودانية، الأنباء التي تم تداولها على لسان وكيل وزارة الخارجية، عبدالله الأزرق، حول إطلاق سراح مريم ابراهيم المحكوم عليها بالإعدام بسبب إدانتها ب “ارتدادها عن الدين الإسلامي والوقوع بالزنا.”

وأكدت الخارجية السودانية على لسان المتحدث الرسمي باسمها، أبوبكر الصديقي بأنه على غير علم بأي خطط لإطلاق سراح إبراهيم قبل النطق بحكم الاستئناف بحسب ما أفادت وكالة “سي إن إن”.

ويشار إلى أن محكمة سودانية قضت بإعدام مريم شنقا لرفضها التخلي عن الديانة المسيحية والعودة إلى الإسلام، وزواجها الذي اعتبرته “زنا” من رجل مسيحي.