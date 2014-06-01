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محافظ السويس يودع القنصل السعودي بعد انقضاء مدة عمله‎

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محافظ السويس يودع القنصل السعودي بعد انقضاء مدة عمله‎ محافظ السويس يودع القنصل السعودي بعد انقضاء مدة عمله‎

لقاء القنصل السعودي ومحافظ السويس

التقى السفير على بن أحمد قزاز قنصل المملكة العربية بالسويس، صباح اليوم، باللواء العربي السروي محافظ السويس والمهندس مصطفي زهران سكرتير عام المحافظة بالديوان العام فى زيارته الأخيرة للمبني المحافظ بعد انتهاء فترة عمله القانونية بمصر .

شهد اللقاء أجواء ودية وحديث عن مستقبل والسعودية والعلاقات بين البلادين وكيفية تطوير محافظة السويس وعلاقة السويس بالسعودية باعتبارها كانت الخطوة الاولى للحج إلى بيت الله المحرم وإعادة تطوير ميناء بورتوفيق وعودة الحركة الملاحية بين السويس والسعودية خلال الأيام القادمة ، ومن المنتظر أن تقيم القنصلية احتفالا مغلق يقتصر على أعضاء القنصلية ومسئولو المحافظة لتوديع السفير يوم 9 يونية القادم.

كان السفير على بن أحمد قزاز قنصل المملكة العربية السعودية تم تعيينه قنصلا للمملكة العربية السعودية بالسويس فى ديسمبر 2012 خلفا للقنصل محمد أمين غبان حيث قام القنصل خلال فترة عمله بزيارة محافظ السويس السابق والحالي بالإضافة إلى زيارة مدير الأمن ورئيس هيئة الموانئ حيث لعب القنصل بالتنسيق مع مسئولو السويس دور كبير في إعادة تشغيل ميناء بورتوفيق وعودة الحركة الملاحية بين السويس والسعودية بعد توقف أكثر من 11 عام.

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