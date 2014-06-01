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بالصور.. محافظ السويس يرسل مندوباً لمساندة لاعبي نادي المنتخب للصعود للممتاز‎

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بالصور.. محافظ السويس يرسل مندوباً لمساندة لاعبي نادي المنتخب للصعود للممتاز‎ بالصور.. محافظ السويس يرسل مندوباً لمساندة لاعبي نادي المنتخب للصعود للممتاز‎

المران الأخير لنادي

واصل اللواء العربي السروي محافظ السويس تقديمه الدعم والمساندة لنادي منتخب السويس النادي الشعبي الأول بالمحافظة من أجل الصعود لدوري الممتاز وتحقيق امنية لدي شعب السويس منذ فترة طويلة ، حيث أرسل العميد أحمد أبو بكر ممثلا عنه لحضور المران الأخير لنادي المنتخب ضمن الاستعدادات للمواجهات القادمة في دورة الترقي والتى ستحسم من خلالها صعود نادي المنتخب للممتاز من عدمه.

يذكر أن محافظ السويس كان حضر جميع اللقاءات الماضية لنادي المنتخب على ارض المحافظة والمشاركة فى اللقاءات الخارجية كدافع للاعبين من اجل مواصلت الفوز حتي الصعود للممتاز.

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