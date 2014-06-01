ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 20 قنبلة محلية الصنع بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إلقاء القبض على 5 أشخاص بحوزتهم 20 قنبلة محلية الصنع، و105 كيلو جرامات من المواد التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات بمنطقة حدائق القبة.

> وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة أكدتها التحريات السرية ، مفادها قيام كل من المدعو سيد شعبان عبد العظيم محمد (25سنة عامل) ، والمدعو سيد محمود السيد أحمد (22سنة عامل)، والمدعو عيد محمود عبد الرازق عبد القادر (39سنة عامل) ، والمدعو عبد الله بركات محمد على (26سنة سائق) ، والمدعو كريم محمد عبد الصادق محمد (24سنة نقاش) ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بتصنيع القنابل المحلية الصنع ، واتخاذهم من منزل مهجور كائن بـ151 شارع مصر والسودان دائرة القسم مكانا لتصنيعها.

> وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكن كل من الرائد سمير مجدى سلامة رئيس وحدة مباحث القسم ، ومعاونه النقيب حسن مدحت البكرى وبصحبتهما القوة المرافقة لهما من ضبطهم ، وبحوزتهم 20 قنبلة محلية الصنع، و50 كيلو جراما من مسحوق نترات أسمدة زراعية، و55 كيلو جراما من البارود الاسود مخلوط بمسحوق بارود النحاس، و6 أجولة تحوى ورق كرتون على هيئة مواسير، و3 مقصات حدادى، و5 طبات، و5 عبوة غراء، ومنخل، وشرائط “فتيل” وخلاطين كهربائيين.

> وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بحيازة وتصنيع المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.