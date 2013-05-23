فهمي يلتقى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكورى لدعم علاقات البلدين

التقى دكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الكورية ، تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية ، حيث أكد فهمى أن مصر تمتلك كافة الموارد والإمكانيات البشرية التى تشجع على جذب الاستثمارات خاصة مع توافر مناخ الاستثمار الجيد.

وأشار فهمى ، أن مصر وكوريا دولتان تتمتعان بعلاقات جيدة ، موضحاً أن كوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دوراً أكبر فى مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة فى مصر .

> ومن جانبه ، أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية الكوري ، شنج موهن ، دعم بلاده لمصر فى تلك المرحلة وسعيها إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والاقتصادى والتجارى وزيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

حضر اللقاء من الجانب المصرى أسامة فكرى عضو المجلس عن حزب النور ، دكتور محمد عبد اللطيف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط ، ناجى الشهابى عضو المجلس ، المستشار فرج الدرى أمين عام مجلس الشورى .