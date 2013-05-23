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فهمي يلتقى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكورى لدعم علاقات البلدين

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فهمي يلتقى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكورى لدعم علاقات البلدين فهمي يلتقى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكورى لدعم علاقات البلدين

التقى دكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الكورية ، تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وكوريا الجنوبية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية ، حيث أكد فهمى أن مصر تمتلك كافة الموارد والإمكانيات البشرية التى تشجع على جذب الاستثمارات خاصة مع توافر مناخ الاستثمار الجيد.

وأشار فهمى ، أن مصر وكوريا دولتان تتمتعان بعلاقات جيدة ، موضحاً أن كوريا الجنوبية يمكن أن تلعب دوراً أكبر فى مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة فى مصر .
> ومن جانبه ، أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية الكوري ، شنج موهن ، دعم بلاده لمصر فى تلك المرحلة وسعيها إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والاقتصادى والتجارى وزيادة الاستثمارات الكورية فى مصر.

حضر اللقاء من الجانب المصرى أسامة فكرى عضو المجلس عن حزب النور ، دكتور محمد عبد اللطيف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط ، ناجى الشهابى عضو المجلس ، المستشار فرج الدرى أمين عام مجلس الشورى .

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