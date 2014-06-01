ضبط سائق بحوزته 3800 قرص مخدر بسفاجا

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط سائق عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، تحرر المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء حمدى الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر إخطاراً من العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية يفيد تمكن قوة أمنية بقيادة الرائد إيهاب الدهشان رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا أسفرت عن ضبط المدعو جمال . ح . ح -47 سنة- سائق ، حيث عثر بحوزته على 3800 قرص من مخدر التامول ، ومبلغ مالى قدره 900 جنيه ، وهاتف محمول.

و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و المبلغ المالى متحصلات البيع و الهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، تم إقتياد المتهم لديوان القسم و تم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.