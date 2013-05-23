أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

توقف الأمتحانات بكليات جامعة كفر الشيخ بسبب انقطاع التيار الكهربائي

  • 30
Google+ Print
توقف الأمتحانات بكليات جامعة كفر الشيخ بسبب انقطاع التيار الكهربائي توقف الأمتحانات بكليات جامعة كفر الشيخ بسبب انقطاع التيار الكهربائي

جامعة كفر الشيخ

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمختلف كليات جامعة كفر الشيخ المختلفة صباح اليوم في حدوث شلل تام بمختلف الكليات ووحدات الجامعة وفى المدن الجامعية ومطاعم الجامعة.
> كما توقف موقع الجامعة عن العمل وأصيبت مكاتب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين بالجامعة بالظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
> كما توقف امتحانات العملي بعدد من كليات الجامعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي كما انقطعت خدمة الانترنت على كليات الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا