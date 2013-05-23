توقف الأمتحانات بكليات جامعة كفر الشيخ بسبب انقطاع التيار الكهربائي

تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمختلف كليات جامعة كفر الشيخ المختلفة صباح اليوم في حدوث شلل تام بمختلف الكليات ووحدات الجامعة وفى المدن الجامعية ومطاعم الجامعة.

> كما توقف موقع الجامعة عن العمل وأصيبت مكاتب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين بالجامعة بالظلام الدامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

> كما توقف امتحانات العملي بعدد من كليات الجامعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي كما انقطعت خدمة الانترنت على كليات الجامعة.