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مقتل 4 جنود وإصابة 3 اخرون بجروح في هجوم مسلح على نقطة تفتيش شمال بغداد

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مقتل 4 جنود وإصابة 3 اخرون بجروح في هجوم مسلح على نقطة تفتيش شمال بغداد مقتل 4 جنود وإصابة 3 اخرون بجروح في هجوم مسلح على نقطة تفتيش شمال بغداد

قتل أربعة جنود وأصيب ثلاثة اخرون بجروح في هجوم مسلح إستهدف بعد منتصف ليل امس الأربعاء نقطة تفتيش شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر في وزارة الداخلية  بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية أن “أربعة جنود قتلوا وأصيب خمسة بجروح في هجوم مسلح إستهدف بعد منتصف ليلة امس الاربعاء نقطة تفتيش للجيش على الطريق الرئيسي في منطقة التاجي (25 كلم شمال بغداد)”.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الكاظمية (شمال) تلقي جثث اربعة جنود ومعالجة ثلاثة اخرين من رفاقهم اصيبوا بجروح جراء الهجوم ذاته.

الى ذلك، اصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم في حي القادسية، في شمال مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وبمقتل هؤلاء الجنود، يرتفع الى 410 عدد القتلى الذين سقطوا جراء موجة العنف التي وقعت في عموم العراق منذ بداية  مايو، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس إستناداً الى مصادر امنية وعسكرية وطبية.

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