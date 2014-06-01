" طرق دبي " تفتتح أول موقف للشاحنات على الطرق السريعة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات أول موقف للشاحنات على الطرق السريعة، ضمن استراتيجيتها الخاصة بالسلامة المرورية التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية و حركة الشاحنات.

وتفصيلا، أوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إلى أن افتتاح الموقف يأتي ضمن خطة السلامة المرورية على الشوارع الرئيسية، و التي بدأ العمل في تنفيذها منذ أواخر العام الماضي و تنتهي في العام 2016، وتتضمن توفير العديد من الاستراحات والمواقف الجانبية للشاحنات، حيث تم افتتاح الموقف الأول على شارع الإمارات باتجاه الشارقة قبل مخرج شارع العين بنحو 5 كيلومترات، بينما سيتم افتتاح بقية المواقف على شارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد خلال العامين القادمين.

وأضافت: أن الهيئة اعتمدت ضمن استراتيجيتها الخاصة بالسلامة المرورية تصميم وتنفيذ 24 موقفا جانبيا للشاحنات، تتوزع على شارعي الإمارات والشيخ محمد بن زايد و يستوعب الواحد منها نحو 30 شاحنة، و ذلك بهدف توفير أماكن لاصطفافها بشكل آمن حال دخول وقت تطبيق حظر مرور الشاحنات.

و أشارت بن عدي إلى أنه إضافة إلى مواقف الشاحنات التي بدأ تنفيذها؛ فإن الهيئة انتهت من تصميم استراحات متكاملة للشاحنات مزودة بعناصر أمن وحراسة على مدار الساعة، وتتوفر فيها كافة الملاحق والخدمات التي تلبي احتياجات السائقين والعمال في تلك الاستراحات مثل الغرف الفندقية ومحطات البترول وعيادة طبية، بالإضافة إلى محال تجارية وخدمات الصيانة اللازمة للشاحنات، موضحة أن الاستراحة الأولى تقع على شارع الإمارات عند التقاطع مع شارع الشاحنات، بينما تقع الثانية في الاتجاهين على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من مدينة دبي العالمية، وتقع الاستراحة الثالثة في شارع جبل علي – الهباب.

وأكدت حرص الهيئة على سلامة مستخدمي الطريق، و توفير كافة احتياطات الأمان و السلامة على الطرق الداخلية والخارجية وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، مشيرة إلى أن كل الإجراءات والمشاريع الهندسية لن تكون كافية لوقف الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها مالم يلتزم السائقون ومستخدمي الطريق بقواعد السلامة وتجنب مسببات الحوادث المرورية، حيث وقالت: إن الأخطاء البشرية مسؤولة عن نحو 85% من الحوادث المرورية، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة لرفع مستوى الوعي المروي عند مستخدمي الطريق وبالذات سائقي الشاحنات وحافلات الركاب، مناشدة جميع السائقين الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم مخالفة القوانين.

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